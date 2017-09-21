Общество 21 сентября 2017, 07:26

До конца года в парке Маяковского в Екатеринбурге установят ещё 60 видеокамер

Центральный вход в парк Маяковского

До конца года в парке Маяковского в Екатеринбурге установят ещё 60 видеокамер. Фото: Александр Исаков

В преддверии ЧМ-2018 в екатеринбургском ЦПКиО им. Маяковского до конца года установят ещё 60 камер видеонаблюдения. Тогда неосвещённых зон в парке не останется, этот вопрос обсуждался вчера, 20 сентября, на заседании гордумы

В рамках работы по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в парке уже действуют 38 видеокмер. 

Кроме того, с 1 ноября 2016 года в парке Маяковского выставлено семь круглосуточных постов лицензированной охраны. Въезд со стороны переулка Базовый оборудован раздвижными воротами, со стороны улицы Ткачей - новым шлагбаумом с дистанционным управлением, оборудованы калитки на входе со стороны улицы Щорса. На центральных воротах предусмотрено переносное средство принудительной остановки транспорта. 

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Областная газета Свердловской области

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