До конца года в парке Маяковского в Екатеринбурге установят ещё 60 видеокамер

До конца года в парке Маяковского в Екатеринбурге установят ещё 60 видеокамер. Фото: Александр Исаков

В преддверии ЧМ-2018 в екатеринбургском ЦПКиО им. Маяковского до конца года установят ещё 60 камер видеонаблюдения. Тогда неосвещённых зон в парке не останется, этот вопрос обсуждался вчера, 20 сентября, на заседании гордумы.

В рамках работы по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в парке уже действуют 38 видеокмер.

Кроме того, с 1 ноября 2016 года в парке Маяковского выставлено семь круглосуточных постов лицензированной охраны. Въезд со стороны переулка Базовый оборудован раздвижными воротами, со стороны улицы Ткачей - новым шлагбаумом с дистанционным управлением, оборудованы калитки на входе со стороны улицы Щорса. На центральных воротах предусмотрено переносное средство принудительной остановки транспорта.