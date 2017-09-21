Общество 21 сентября 2017, 07:49

Названы регионы России с самой высокой и самой низкой продолжительностью жизни

Пенсионеры танцуют

Сегодня в России проживают 13,37 млн человек старше 70 лет. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала  регионы с самой высокой и самой низкой продолжительностью жизни в рамках заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. По последним данным, средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,5 года

Самая большая продолжительность жизни зафиксирована в Ингушетии, где недавно преодолён порог в 80 лет.

"На очень хорошем уровне находится сейчас Москва. И ещё целый ряд регионов находится близко к заветной цифре 80 лет. По продолжительности жизни существенно отстают регионы Дальнего Востока: Еврейская автономная область и Амурская область", - рассказала Ольга Голодец.

По её словам сегодня в России проживают 13,37 млн человек старше 70 лет.

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Областная газета Свердловской области

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