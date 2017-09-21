Apple призналась о проблемах с сотовой связью в новых смарт-часах. Фото: Алексей Кунилов

Корпорация Apple призналась, что в новых смарт-часах Apple Watch третьей серии, которые поступят в продажу уже через сутки, есть проблема с сотовой связью. Об этом сообщило специализированное издание The Verge.

"Мы обнаружили, что при подключении Apple Watch Series 3 к неизвестным сетям Wi-Fi без связи возможны проблемы с подключением к мобильным сетям. Сейчас изучается, как можно исправить неполадку для будущей версии программного обеспечения", — пояснила компания.

Проблемы могут возникнуть при подключении к беспроводной сети, которую пользователь ранее использовал на телефоне или компьютере компании. При этом дата устранения неполадки в последующих версиях не уточняется.