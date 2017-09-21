Общество 21 сентября 2017, 08:33

Четыре иномарки загорелись минувшей ночью на ВИЗе в Екатеринбурге

Горящая машина

Четыре иномарки загорелись минувшей ночью на ВИЗе в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Екатеринбурге в ночь на 21 сентября загорелись четыре иномрки на ВИЗе. В результате на площади семи квадратных метров сгорели BMW и Range Rover, повреждены кузова Nissan и Toyota, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о пожаре на улице Фролова, 25 поступило в диспетчерскую в 4:10. Девять спасателей с помощью двух единиц техники справились с огнём в течение четырёх минут. Однако две иномарки спасти не удалось, они выгорели полностью, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

По информации отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №9. Установлено, что сначала загорелись BMW и Range Rover, затем огонь перекинулся на две другие иномарки. Автовладельцы опрошены, заявлений от них пока не поступало, устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего. Всех, кто стал свидетелем пожара, просят обращаться в дежурную часть по телефону: (343) 356-42-09.

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Областная газета Свердловской области

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