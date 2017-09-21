Утром Екатеринбург встал в 7-балльные пробки. Фото: сервис "Яндекс.Пробки"

Сегодня, 21 сентября, утром Екатеринбург встал в 7-балльные пробки, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Самые большие дорожные заторы образовались на улице Куйбышева от Серафимы Дерябиной до 8 марта, по улицам Гурзуфской и Куйбышева, по проспекту Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На этих участках водители двигаются со скоростью 3 км/час.

Затруднено движение на Кольцевском тракте, на улицах Московская, Репина, Серафимы Дерябиной, Малышева, Егоршенский подход, по переулку Базовый, где автомобилисты движутся со скоростью от 7 до 10 км/час.

Сразу два ДТП произошли на улице Владимира Высоцкого, дорожные происшествия также преграждают проезд на улицах Белинского, Машиностроителей и по проспекту Космонавтов.