Общество 21 сентября 2017, 09:32

В Россию продолжают поступать заражённые персики, сливы и нектарины из Сербии

персики на рынке

За два месяца было зарегистрировано уже 12 случаев поступления заражённых фруктов из Сербии. Фото: Владимир Мартьянов

Случаи поступления заражённых нектарин, слив и персиков из Сербии участились. Об этом сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, фрукты заражены карантинным для России и стран Евразийского экономического союза объектом — восточной плодожоркой. За последние два месяца было зарегистрировано уже 12 случаев поступления подобной продукции, и если ситуация не стабилизируется, Россельхознадзор будет вынужден ограничить ввоз сербских персиков, слив и нектарин на территорию России.

Напомним, восточная плодожорка — это бабочка-вредитель, наносящая большой вред плодовым деревьям и способная погубить весь урожай. Она обладает большой плодовитостью и очень быстро распространяется.

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Областная газета Свердловской области

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