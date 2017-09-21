В Россию продолжают поступать заражённые персики, сливы и нектарины из Сербии

За два месяца было зарегистрировано уже 12 случаев поступления заражённых фруктов из Сербии. Фото: Владимир Мартьянов

Случаи поступления заражённых нектарин, слив и персиков из Сербии участились. Об этом сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, фрукты заражены карантинным для России и стран Евразийского экономического союза объектом — восточной плодожоркой. За последние два месяца было зарегистрировано уже 12 случаев поступления подобной продукции, и если ситуация не стабилизируется, Россельхознадзор будет вынужден ограничить ввоз сербских персиков, слив и нектарин на территорию России.

Напомним, восточная плодожорка — это бабочка-вредитель, наносящая большой вред плодовым деревьям и способная погубить весь урожай. Она обладает большой плодовитостью и очень быстро распространяется.