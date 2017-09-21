Общество 21 сентября 2017, 09:44

Православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Девушка молится

К иконе Рождества Пресвятой Богородицы в этот праздник с особой молитвой обращаются бездетные семьи о даровании чада, семейного счастья и здоровья. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый из двенадцати великих праздников, посвящённых Спасителю. 

С праздника в честь Рождества Пресвятой Богородицы начинается новый церковный год, который православным верующим предписывается прожить в духовном и телесном труде. Согласно преданию, Дева Мария родилась в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима.

- К иконе Рождества Пресвятой Богородицы в этот праздник с особой молитвой обращаются бездетные семьи о даровании чада, семейного счастья и здоровья, - отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 

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Областная газета Свердловской области

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