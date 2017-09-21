К иконе Рождества Пресвятой Богородицы в этот праздник с особой молитвой обращаются бездетные семьи о даровании чада, семейного счастья и здоровья. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый из двенадцати великих праздников, посвящённых Спасителю.

С праздника в честь Рождества Пресвятой Богородицы начинается новый церковный год, который православным верующим предписывается прожить в духовном и телесном труде. Согласно преданию, Дева Мария родилась в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима.

- К иконе Рождества Пресвятой Богородицы в этот праздник с особой молитвой обращаются бездетные семьи о даровании чада, семейного счастья и здоровья, - отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.