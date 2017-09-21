В Екатеринбурге стартовал второй этап подключения к теплу

Второй этап включения отопления продлится до 25 сентября. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге начался второй этап подключения отопления. Ближайшие пять дней батареи потеплеют у жителей Сортировки, части Уралмаша и Эльмаша.

Как сообщает Центральная диспетчерская служба, вторая волна подключения города к теплу пройдёт с 21 по 25 сентября. Среди прочих в эти дни отопление получат жители Берёзовского и Верхней Пышмы.

На Уралмаше тепло придёт в дома на улицах Машиностроителей, Кировградской, Донбасской, Индустрии, Ильича, Калинина и Стахановской.

На Эльмаше батареи потеплеют у жителей улиц Шефской, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Лобкова и Стачек. Кроме того, в Орджоникидзевском районе заработает локальная котельная в посёлке Садовый (Верстовая, 2а).

В Железнодорожном районе ближайшие пять дней отопление включат в микрорайонах: Завокзальный (улицы Завокзальная, Ереванская, Артинская) и Сортировка (улицы Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля). Локальные котельные включатся на Кишинёвской, 56, Решетской, 55 и в посёлке Северка (Мира, 27).

В Ленинском районе потеплеет в центре города (улицы Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), на юго-западе (улицы Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, С. Дерябиной), а также в домах по улицам Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова и Щорса.

В Кировском районе нагреются батареи жителей микрорайона ЖБИ (улицы Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого). Локальные котельные запустят по адресам Проезжая, 173а, Краснодарская, 34а и Мурзинская, 1.

В Верх-Исетском районе к отоплению подключат жителей центральной части города на улицах Попова и Московской. Начнут подавать тепло следующие локальные котельные: посёлок Широкая Речка, Удельная, 2а, Московский тракт, 22-й км, п-ов Малый Конный, 11а, п-ов Большой Конный, Водонасосная, 9.

В Чкаловском районе на зимний режим перейдут улицы Союзная, Авиационная, Серова и Щорса. Здесь же начнут работать локальные котельные на ул. Жуковского, 1, Новостроя, 5, Новинская, 2, Алтайская, 64а, п. Широкая Речка, Центральная, 12б, ст. Сысерть, Школьная, 9а.

В Октябрьском районе запустят две локальные котельные в пер. Базовый, 62 и на ул. Петропавловской, 45а.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», первый этап подключения города к теплу стартовал в Екатеринбурге 18 сентября. Как сообщает пресс-служба «ЕТК», после первого этапа теплом обеспечены 690 домов и 181 социальный объект: детские сады, школы, объекты медицинского назначения.

Локальные ведомственные и муниципальные теплоисточники будут подключаться к работе параллельно с запуском централизованной зоны теплоснабжения Екатеринбурга согласно графику. Отмечается, что график подключения потребителей может корректироваться в зависимости от технической целесообразности.

В общей сложности, с 18 по 30 сентября, энергетикам «ЕТК» предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, 7 центральных и 17 ведомственных котельных, включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах. Планируется, что основной этап разворота отопительной системы будет завершён 1 октября.