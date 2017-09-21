Культура 21 сентября 2017, 09:47

В Эрмитаже хотят вновь завести «роковые» часы, остановленные при взятии Зимнего дворца

Эрмитаж

Зимний Дворец был взят штурмом в ночь на 26 октября 1917 года. Фото: страница Эрмитажа "Вконтакте"

25 октября в Эрмитаже хотят вновь завести «роковые» часы времён Октябрьской революции. Они были остановлены при взятии Зимнего дворца, и с тех пор вот уже сто лет единственные в музее показывают одно и то же время — 02:10.

Как сообщает ТАСС, каминные часы находятся в Белой столовой дворца — именно там в ночь на 26 октября 1917 года было арестовано Временное правительство. Среди всех старинных часов Эрмитажа — а их около 50 — только эти до сих пор сохраняют отпечаток страшных событий.

Впрочем, директор музея Михаил Пиотровский в предрассудки «роковых» часов не верит: «Меня спрашивали, не боюсь ли я, мы обсудили - мы не боимся. У нас в Эрмитаже все часы ходят, только эти — нет».

Добавим, что к юбилею революции в музее будут действовать обширные тематические выставки. Гости смогут увидеть ключевые исторические фотографии, документы, а также узнать о подлинных событиях во дворце во время штурма.   

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Областная газета Свердловской области

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