Дмитрий Медведев передал гостиницу «Исеть» Свердловской области

Разговоры о передачи гостинице "Исеть" идут уже давно. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге памятник конструктивизма, гостиница «Исеть» передана в собственность Свердловской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Документ передачи в собственность субъекту Российской Федерации объекта культурного наследия «Здание гостиницы «Исеть» опубликован на портале правовой информации РФ.

«Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с Минкультуры России и Правительством Свердловской области, о передаче в собственность Свердловской области объекта культурного наследия «Здание гостиницы «Исеть», - говорится в опубликованном распоряжении.

На Свердловскую область возлагается обязанность выполнять требования, установленные Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», разговоры о передаче памятника в собственность начались в прошлом году. Тогда Министерство культуры России и Федеральное агентство по управлению госимуществом Минэкономразвития РФ направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву официальное подтверждение своего согласия на передачу гостиницы «Исеть» из федеральной собственности в областную. Для завершения передачи уникального памятника конструктивизма не хватало распоряжения правительства РФ.