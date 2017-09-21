Осенью в армию призовут 4169 свердловчан

Осенью в армию призовут 4 169 свердловчан. Призыв продлится с октября по декабрь.

Как сообщает областной департамент информполитики, четверть призывников останется на службе в Центральном военном округе, треть — отправится в Восточный, а остальных распределят по Южному и Северному военным округам.

Норма осеннего призыва в этот раз составила 4 169 свердловчан - на 53 человека больше, чем весной. При этом будут приняты исчерпывающие меры по сокращению числа "уклонистов". На призывных пунктах предпримут антитеррористические меры, также особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения при перевозке будущих солдат.

Добавим, что Свердловская область является одним из ведущих поставщиков призывных ресурсов для вооружённых сил России.