Общество 21 сентября 2017, 11:02

На Среднем Урале отапливается уже 32 миллиона квадратных метров жилья

Подача тепла.

Ежедневная динамика подключения к отоплению составляет не менее 10-15 %. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области к отоплению подключено 40% жилфонда и 70% объектов социального назначения. Теплом обеспечено 32,2 млн квадратных метров жилья.

Как сообщает областной департамент информполитики, полностью обеспечены теплом 26 муниципалитетов региона. Ещё в 23 городах отапливается 80% жилого фонда. На 15 территориях отопление подключено на 50 - 80%.

По последним данным министерства энергетики и ЖКХ, по состоянию на утро 21 сентября в Свердловской области отапливается около 32,2 млн квадратных метров жилья и 4 тыс. 87 социально значимых учреждений. В том числе отопление уже получили 756 школ, 1 тыс. 94 детских сада, 743 медицинских объекта, 888 учреждений культуры, 110 интернатов и 497 других объектов соцкультбыта.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, подача тепла идёт по графику. Ежедневная динамика подключения к отоплению составляет не менее 10-15%. К 1 октября отопление должно появиться у всех свердловских потребителей.

Напомним, как сообщала «ОГ», с 21 сентября второй этап подключения к теплу стартовал в Екатеринбурге.  

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Областная газета Свердловской области

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