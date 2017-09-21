Общество 21 сентября 2017, 11:24

Кушвинская школа выплатит компенсацию получившему пинок от одноклассницы ученику

В Кушве прокуратура обязала школу выплатить компенсацию морального вреда ученику, получившему травму. После пинка одноклассницы школьник перенёс операцию.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, скандал разгорелся в средней общеобразовательной школе № 6 31 января 2017 года. Во время урока физкультуры на берегу пруда возле школы, одна из учениц пнула своего одноклассника. Удар был такой силы, что ребёнку потребовалась операция. Он находился на лечении в больнице.

Как установила и.о. начальника управления образования Кушвинского городского округа, несчастный случай произошёл из-за учителя физкультуры, который «ослабил контроль за обучающимися во время урока», допустив ссору между детьми. Кроме того, прокуратура установила, что травма несовершеннолетнего могла произойти «из-за неправильной организации учебного процесса на уроке физической культуры».

По словам матери травмированного мальчика, педагог так и не принёс извинения её сыну и не возместил затраты на лечение мальчика. Женщина обратилась в прокуратуру по поводу взыскания со школы компенсации морального вреда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу малолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб.

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Областная газета Свердловской области

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