Экономика 21 сентября 2017, 11:40

В этом году молодёжь стала чаще брать кредитные карты

Ипотечный кредит.

ОКБ провело исследование кредитной активности населения за 7 месяцев 2017 года. Фото: Алексей Кунилов

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) провело исследование кредитной активности населения за 7 месяцев текущего года на основе информации от 600 кредиторов. Отмечается, что анализ проводился среди молодёжи до 26 лет и пенсионеров от 60 лет.

Сообщается, что в возрастной группе до 26 лет количество новых кредитов выросло за последнее время на 6%, при этом объёмы выдач возросли на 17% относительно того же периода 2016 года.

Преимущественный рост новых кредитов отмечается в сегменте кредитных карт 22%, а объёмы одобренных лимитов увеличились на 31%. В нынешнем году было выдано кредитных карт с общим лимитом 15,87 млрд руб.

В возрастной группе от 60 лет количество взятых кредитов снизилось на 7%, однако объёмы кредитования выросли на 26%. Наиболее значительный рост отмечается в количестве автокредитов, которое выросло на 48%. За 7 месяцев было автокредитов на 6,14 млрд руб., годом ранее - на 3,85 млрд руб.

Всего за 7 месяцев 2017 года банки выдали 16,86 млн кредитов общим объёмом 2,70 трлн руб.

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Областная газета Свердловской области

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