В Екатеринбурге выставят на продажу габонские монеты для принятия решений

На одной её стороне выгравировано слово «Да», а на другой — «Нет». Фото: пресс-служба "Сбербанка"

Московский монетный двор впервые отчеканил иностранную коллекционную монету. Серебряная монета для принятия решений поступит в продажу ограниченным тиражом.

Как сообщает пресс-служба Уральского банка «Сбербанка» России, коллекционная монета Республики Габон была выпущена ограниченным тиражом. Всего отчеканено 2 тыс. экземпляров. При этом в Екатеринбург таких монет привезут всего 20, что сильно повышает их коллекционную привлекательность.

Вес монеты составляет 17 граммов, она выполнена из серебра 925-й пробы. На одной её стороне выгравировано слово «Да», а на другой — «Нет». Обе стороны содержат изображения секторов фишки казино и подковы — символа удачи.

Стоимость зарубежного аналога начинается от 4 тыс. рублей. Благодаря отечественному производству российский вариант будет стоить чуть меньше 3 тыс. рублей.

Отмечается, что среди нумизматов Екатеринбурга наибольшей популярностью пользуются монеты со знаками зодиака, талисманами на удачу, с изображением домашних животных, а также достопримечательностей Среднего Урала.