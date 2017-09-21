Свердловчане запустили в небо тысячу бумажных голубей в память о героях войны

в Екатеринбурге во флешмобе "Голубь мира" на площади Труда приняли участие 500 школьников и студентов. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня, 21 сентября, свердловчане запустили в небо тысячу бумажных голубей в память о героях Великой Отечественной войны. Только в Екатеринбурге во флешмобе "Голубь мира" на площади Труда приняли участие 500 школьников и студентов, сообщает областной департамент информполитики.

На голубях были написаны имена погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В единый час духовности голубей запускали в небо вместе с белыми, синими и красными воздушными шарами также жители Краснотурьинска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Ирбита, Ревды, Серова и Красноуральска.

- Это мероприятие проводится в Международный день мира. Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений. Мы верим, что этот флешмоб, направленный на развитие и сохранение духовного наследия стран постсоветского пространства, станет особенным в жизни уральцев, – отметил начальник отдела организационно-массовой и информационной работы регионального центра патриотического воспитания Юрий Артамонов.