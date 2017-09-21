Культура 21 сентября 2017, 12:17

Владимир Путин побывал на концерте Иосифа Кобзона в честь его 80-летия

Владимир Путин.

Владимир Путин поблагодарил Иосифа Кобзона за его творчество. Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин побывал на праздничном концерте, посвящённом 80-летию певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин ещё раз поздравил и поблагодарил юбиляра за его творчество от лица миллионов людей.

«Знаю, что сотни тысяч, миллионы людей – таких же, как я – получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что Вы делаете как артист, как певец, общаясь с атмосферой Вашего творчества», – отметил Влавимир Путин.

«Хочу Вас за это ещё раз сердечно поблагодарить, низко Вам поклониться и сказать просто обыкновенное человеческое спасибо», – добавил Президент РФ.

Также глава России выразил надежду на то, что Иосиф Кобзон ещё долго будет радовать своих поклонников. 

Концерт по случаю юбилея Иосифа Кобзона. Видео: пресс-служба Кремля

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Областная газета Свердловской области

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