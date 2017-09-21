Общество 21 сентября 2017, 12:18

Во всех муниципалитетах Среднего Урала запустят «горячие линии» по теплу

Старинный телефон

На горчую линию можно будет пожаловаться на холод в квартирах. Фото: Александр Исаков

Во всех муниципалитетах Среднего Урала запустят «горячие линии» по теплу. Пока подключение отопления идёт пот графику.

Как сообщает областной департамент информполитики, глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов дал поручение запустить работу «горячих линий» по вопросам подключения отопления на всех территориях области. Соответствующие письмо уже разослано всем главам муниципалитетов.

На телефоны «горячей линии» жители региона смогут пожаловаться на нарушения графика подачи тепла или низкий температурный режим в домах.

«Номера телефонов оперативных служб должны быть опубликованы на официальных сайтах органов местного самоуправления и в муниципальных средствах массовой информации», - напомнил Николай Смирнов.

Как ранее сообщала «ОГ», пока подключение отопления на Среднем Урале идёт в соответствии с утверждённым графиком. По состояния на утро 21 сентября, к отоплению подключено 40% жилфонда и 70% объектов социального назначения.

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Областная газета Свердловской области

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