Пострадавшие от паводка в 2016 году свердловчане получат компенсации из федерального бюджета

Свердловская область единственная из всех субъектов до сих пор не получила выплаты за ущерб от паводка. Фото: Александр Зайцев

Пострадавшие от паводка в 2016 году свердловчане до сих пор не получили обещанные выплаты за ущерб здоровью и имуществу. Этот вопрос поднял член ЛДПР Игорь Торощин на пленарном заседании Госдумы 20 сентября 2017 года.

Напомним, мощный паводок накрыл Свердловскую область весной прошлого года и получил статус федерального происшествия — тогда пострадавшими были признаны более 2000 тысяч человек. Однако среди 9 субъектов РФ, ставших жертвами весеннего разлива, компенсации в 50 тысяч рублей за частичную и 100 тысяч рублей за полную утрату имущества до сих пор не получили именно свердловчане.

Отвечая на вопрос Игоря Торощина, Министр МЧС России Владимир Пучков заявил, что в ближайшее время проблема будет решена. «Буквально несколько дней назад в городе Екатеринбурге я с губернатором Свердловской области ещё раз обсуждал эту проблему, и она в ближайшее время будет решена», - сказал Владимир Пучков.