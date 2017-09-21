85% россиян высказались за сохранение ставки психолога в школах. Фото: Алексей Кунилов

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 85% россиян высказались за сохранение ставки психолога в школах. При этом о наличии таких специалистов в учебных заведениях заявили только 54% опрошенных, имеющих детей и внуков.

Опрос проводился среди 1200 респондентов 15-16 сентября. Выяснилось, что эффективность школьных психологов признают 61% тех, чьи дети побывали хоть на одном занятии с психологом, а те, кто не знаком с работой таких специалистов, считают, что психологи бесполезны (58%). По мнению россиян, такие школьные психологи занимаются диагностикой (50%), консультируют детей и учителей (38%), проводят коррекционные (25%) и просвещающие мероприятия (26%).

После недавней трагедии в подмосковной Ивантеевке, где подросток открыл стрельбу из травматического оружия в школе и напал на учительницу, 76% россиян сошлись во мнении, что школьный психолог смог бы предотвратить данную ситуацию. При этом респонденты обвиняют в случившемся семью мальчика (48%), а также одной из главных причин видят негативное влияние интернета (21%).

Фото: ВЦИОМ