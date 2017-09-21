Гости экспозиции увидят миниатюрные произведения изобразительного искусства. Фото: пресс-служба государственного автономного учреждения культуры «Инновационный культурный центр»

Сегодня, 21 сентября, в Первоуральске впервые стартует выставка «Мини-графика». Она пройдёт в рамках III открытого Всероссийского биеннале-фестиваля графики «Урал-графо».

По сообщению пресс-службы государственного автономного учреждения культуры «Инновационный культурный центр», на выставке представлены более 30 работ 20 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Омска, Севастополя, Екатеринбурга и городов Свердловской области.

Отмечается, что выставочное название напрямую зависит от размера картин, каждая работа не превышает 15 на 15 сантиметров. Именно это ограничение заставляет художников концентрировать смысл и искать подходящие способы самовыражения, демонстрируя тем самым колоссальные возможности графики.

Стоит сказать, что гости экспозиции смогут увидеть миниатюрные произведения изобразительного искусства, выполненные в разных техниках (офорт, меццо-тинто, акватинта, ксилография, акварель) и на разные темы.

Напомним, что целью III Всероссийского открытого биеннале-фестиваля графики «Урал-графо», является знакомство зрителя с высокохудожественными образцами современного графического искусства во всём многообразии его направлений, техник и манер.