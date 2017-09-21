Экономика 21 сентября 2017, 12:48

Новая всемирная платёжная система заходит на финансовый рынок

Анна Кулакова
Владимир Фролов - научный руководитель новой всемирной платежной системы. Фото из личного архива В. Фролова

Владимир Фролов - научный руководитель новой всемирной платежной системы. Фото из личного архива В. Фролова

Владимир Фролов, экс-руководитель банка «Северная казна», представил банковскому сообществу собственный продукт — платёжную систему, реализованную на основе технологии блокчейн. О стартапе, который изменит будущее, финансист рассказал корреспонденту «ОГ» в эксклюзивном интервью.

Речь идёт о платёжной системе Copernicus Gold, зарегистрированной в Сингапуре. Сервис выпускает электронную валюту, которая будет обеспечена реальным золотом в слитках без риска скупки её за обычные деньги. Проект открывает новые возможности для проведения финансовых транзакций.

 — В своей профессиональной деятельности наша команда руководствуется принципом: «Первое впечатление нельзя произвести дважды». Поэтому вывели на рынок не наспех слепленный стартап, а систему с мощным функционалом,  доведённую долговременным тестированием до зрелого состояния, — отметил в интервью обозревателю «ОГ» уральский финансист.

Материал о платёжных технологиях, за которыми будущее, — читайте на тематической странице «Деньги» в сегодняшнем номере «Областной газеты».

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Областная газета Свердловской области

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