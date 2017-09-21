Алексей Орлов высоко оценил потенциал отраслевых выставок «GRAND EXPO-URAL»

Алексей Орлов посетил отраслевые выставки международного значения «GRAND EXPO-URAL». Фото: областной департамент информполитики

Сегодня первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов посетил отраслевые выставки международного значения «GRAND EXPO-URAL». По информации областного департамента информполитики, Орлов отметил значимость данного мероприятия для развития региона.

«Выставка растёт, развивается. Мы четвёртый год поддерживаем её в формате, когда несколько направлений реализовано на одной выставочной площадке и органично дополняют друг друга – это лесопереработка, производство мебели, выставка климатического оборудования и направление переработки промышленных и бытовых отходов. Качество экспонентов улучшается», – отметил Алексей Орлов.

Отмечается, что представленные на выставке направления являются приоритетными для развития региона, а также привлекают зарубежных инвесторов. На сегодняшний день, по мнению исполняющего обязанности министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрея Соболева, Свердловская область становится центром деловых коммуникаций.

Напомним, отраслевые выставки «GRAND EXPO-URAL» проходят в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 19 по 22 сентября.