В Госдуме рассматривают законопроект о выплате россиянам нефтяных денег

Правительство РФ раскритиковало проект: денег россияне не получат. Фото: Алексей Кунилов

КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предполагающий распределение между россиянами части доходов от добычи полезных ископаемых. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно документу, выплаты могли бы распределяться между работающими на официальной и регулярной основе жителями России, пенсионерами и гражданами, состоящими на учёте в центре занятости, но не получающими пособие по безработице. Авторы проекта предлагают использовать для этого 20% доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых — по предварительным подсчётам, это составило бы около 10 тысяч рублей на человека. При этом каждый следующий год сумма должна расти на 2%.

Правительство РФ на предложение отреагировало негативно: по их заключению, подобные изменения в законе о недрах выходят за рамки правового регулирования, поскольку относятся к регулированию бюджетного законодательства.

«Право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами", — заключил кабмин, имея ввиду охрану прав и свобод граждан, формирование Резервного фонда и ФНБ и другие.