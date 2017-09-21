Общество 21 сентября 2017, 14:31

Обозреватели «Областной газеты» — победители регионального этапа Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов XXI век»

Анна Кулакова

Публикации корреспондентов «ОГ» отдела культуры и спорта Натальи Шадриной и Петра Кабанова попали в ТОП-16 лучших материалов и вошли в шорт-лист федерального этапа конкурса. Всего на конкурс со всей России было прислано около 200 работ. 

Наталья Шадрина заняла призовые места сразу в двух номинациях — «Портрет современника» и «Год экологии» за серию интервью с известными личностями и за полосу «Путешествия по Уралу».

Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов XXI век»

Пётр Кабанов — победитель регионального этапа в номинации «Портрет современника».

Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов XXI век»

Обозреватели «ОГ» смогут посетить торжественную церемонию подведения итогов в Москве в октябре 2017 года, где и будут объявлены победители федерального этапа конкурса молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы.

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