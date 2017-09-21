Обозреватели «Областной газеты» — победители регионального этапа Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов XXI век»

Публикации корреспондентов «ОГ» отдела культуры и спорта Натальи Шадриной и Петра Кабанова попали в ТОП-16 лучших материалов и вошли в шорт-лист федерального этапа конкурса. Всего на конкурс со всей России было прислано около 200 работ.

Наталья Шадрина заняла призовые места сразу в двух номинациях — «Портрет современника» и «Год экологии» за серию интервью с известными личностями и за полосу «Путешествия по Уралу».

Пётр Кабанов — победитель регионального этапа в номинации «Портрет современника».

Обозреватели «ОГ» смогут посетить торжественную церемонию подведения итогов в Москве в октябре 2017 года, где и будут объявлены победители федерального этапа конкурса молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы.