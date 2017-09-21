В думе Нижнего Тагила новый спикер. Кандидат, поддержанный Носовым, не смог занять этот пост

Алексей Пырин стал новым председателем Нижнетагильского городской думы. Фото: пресс-служба НГД

Первое заседание думы седьмого созыва прошло в Нижнем Тагиле. Настоящей сенсацией стало избрание председателем представителя НТМК Алексея Пырина. Его соперник – директор МУПа Андрей Обельчак, поддержанный делегатами городской партконференции «Единой России» и лично мэром города Сергеем Носовым, уступил заводчанину три голоса.

Казалось бы, проведённая накануне конференция местного отделения «Единой России» не оставила депутатам большого выбора. В местной думе большинство за партией власти, следовательно, кандидат, набравший на партконференции 104 голоса из 120 возможных, может заранее принимать поздравления.

Однако первое заседание думы, которая 10 сентября обновила состав на две трети, превратилось в праздник непослушания. Когда был озвучен первый кандидат – Андрей Обельчак, представитель «Справедливой России» Леонид Мартюшев от лица депутатской группы предложил кандидатуру другого единоросса - Алексея Пырина. Подписи под этим предложением поставили депутаты-заводчане, представители КПРФ и «Справедливой России».

Причём при выдвижении депутаты не стали рассказывать, чем хорош их кандидат, а предоставили компромат на соперника. Было предъявлено поручение провести прокурорскую проверку в отношении Андрея Обельчака после обращения бывшего работника НТМК к генпрокурору РФ Юрию Чайке.Проверка касается работы Андрея Обельчака на НТМК.

- Замечаний к Обельчаку в бюджетной сфере, где он работает уже пять лет, не было, - возразил мэр Сергей Носов, - это просто попытка повлиять на выборы председателя.

Сам Обельчак заявил, что в своём прошлом ему нечего стыдиться.

Голосование, которое проводилось в закрытом режиме, в первый раз признали несостоявшимися. Никто из кандидатов не набрал необходимых 15 голосов. Вторая попытка стала удачной для Алексея Пырина. Коллеги поздравили нового спикера, глава города в этом не участвовал.

Пост заместителя также не достался депутату из команды мэра. Депутатское большинство было на стороне представителя Уралвагонзавода Игоря Базилевича. Оба руководителя думы будут работать на освобождённой основе.