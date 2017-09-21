Земства 21 сентября 2017, 15:05

В Екатеринбурге меняется схема движения двух автобусов

ГИБДД автобусы

Из-за строительства теплосети меняются схемы движения автобусов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге меняется схема движения автобусов №13 и №60 в связи с тем, что на улице Стрелочников строят сети теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба МОАП, работы будут проходить в два этапа: с 23 по 24 сентября и с 30 сентября по 1 октября. В связи со строительством изменятся схемы движения автобусных маршрутов №13 «Площадь 1905 года — ДМБ № 9» и      № 60 «ТРЦ "Карнавал" — Синие Камни».

В сторону ТРЦ "Карнавал" автобус пустят по улицам Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невьянскому, Челюскинцев, Гражданской, Машинистов, Готвальда и далее по маршруту. Остановка «Вокзальная» в сторону ДМБ № 9 будет перенесена на ул. Вокзальную, 12, напротив бизнес-центра Вокзальный.

Движение к остановкам «Площадь 1905 года» и «Синие Камни» пойдёт по улицам: Готвальда, Машинистов, Гражданская, Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невьянский, Вокзальная, Стрелочников, Челюскинцев и далее по маршруту.

Также будут отменены остановочные пункты «Стрелочников» по ул. Стрелочников и «Готвальда-Черепанова» по ул. Готвальда. Временно введены остановочные пункты «Управление дороги» по улице Челюскинцев и «Готвальда» по ул. Готвальда.

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Областная газета Свердловской области

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