Свердловскую «Матрицу ресурсосбережения – МАРС» представят на международном форуме ENES 2017

Информационно-аналитическую систему «Матрица ресурсосбережения – МАРС», разработанную на Среднем Урале, представят в ноябре на международном форуме ENES 2017. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

МАРС разработан при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области коллективом института энергосбережения им. Н.И. Данилова (ИнЭС). Разработка будет участвовать в IV Всероссийском конкурсе проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, который пройдёт в Москве в рамках форума.

- МАРС - программно-аппаратный продукт, призванный стать «единым окном» для пользователей систем ЖКХ и энергосбережения. Обеспечить эту функцию ему позволяет матрица - комплекс организационных, информационных и технических решений, – рассказал директор ИнЭС Сергей Банных.

Добавим, ежегодно Свердловская область активно участвует в форуме ENES. В 2016 году по итогам общественного голосования разработка ИнЭС «Биржа энергосервисных контрактов» (единая база данных об энергохозяйстве Среднего Урала и его потенциальных возможностях для развития) заняла первое место.

Нынешний проект можно поддержать голосами здесь.