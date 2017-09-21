Сергей Лавров поздравил Евгения Куйвашева с избранием на пост губернатора Свердловской области

Министерство иностранных дел Российской Федерации отметило плодотворное сотрудничество с властями Среднего Урала. Фото: Алексей Кунилов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с избранием. По сообщению областного департамента информполитики, МИД РФ отметило плодотворное сотрудничество с властями Среднего Урала.

«То, что Вы занимаете этот высокий пост второй раз подряд, свидетельствует о последовательной поддержке гражданами реализуемого Вами курса на максимально полное раскрытие масштабного потенциала Свердловской области, эффективное решение насущных социальных проблем», – сказал Сергей Лавров.

«Убеждён, что присущий Вам профессионализм, целеустремлённость в совокупности с богатым опытом руководящей работы в федеральных и региональных органах власти будут и впредь способствовать всестороннему развитию региона, повышению благосостояния его жителей», – добавил он.

В письме министра сообщается, что МИД России высоко оценивает сотрудничество с властями Свердловской области и изъявляет готовность дальнейшего укрепления взаимодействий в направлении единого внешнеполитического курса страны.

Стоит сказать, что на открытии международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 Владимир Путин выразил уверенность, что этот опыт позволит Екатеринбургу провести ЭКСПО-2025 на высоком уровне.

Напомним, что Екатеринбург может стать первым городом, который проведёт инклюзивное ЭКСПО-2025.