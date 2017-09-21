Не святая троица из "Бухты Квинс" предстанет перед судом за махинации на 50 млн.рублей

Следственный комитет России по Свердловской области завершил производство по делу трёх обвиняемых "Бухты Квинс" в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте следственного органа, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемые злоупотребляли доверием пайщиков жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс" и совершили хищение в особо крупных размерах по предварительному сговору. Следствие полагает, что обвиняемым было известно о выполненных частной строительной компанией работах на объекте, однако часть денежных средств из тех, что находятся на расчётных счетах "Квинса" и вложили пайщики, всё же были переведены неизвестным. Физические лица, получившие средства, работы не выполняли и вообще не оказывали услуги на объекте строительства, но суммы обналичивали.

Всего от махинаций пострадали почти 60 человек, а общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей. На данный момент собрана достаточная доказательная база для того, чтобы предъявить обвинение. К тому же, на имущество троицы наложен арест по постановлению суда. Потерпевшие уже изучают материалы уголовного дела, после чего те будут переданы обвиняемым и их защитникам. Обвиняемым по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" грозит до пяти лет тюрьмы.