Центр Екатеринбурга вновь перекроют ради массового забега

В прошлом году в эстафете приняли участие 1,5 тысячи уральцев. Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге вновь перекроют центр города ради спортивного мероприятия. В уральской столице в 60-й раз пройдёт эстафета «Вечерний Екатеринбург».

Как сообщает пресс-служба мэрии, массовый забег состоится в субботу, 30 сентября. В связи с ремонтом проспекта Ленина юбилейная гонка изменит свой традиционный маршрут. Вместо площади 1905 года старт и финиш забега перенесли к Театру драмы, на Октябрьскую площадь. Спортсмены побегут по улице Бориса Ельцина в сторону Челюскинцев, развернутся напротив Ельцин Центра, проследуют обратно по 8 Марта до Малышева. Далее гонка продолжится по проспекту Ленина до Мамина-Сибиряка и обратно до 8 Марта с финишем на Октябрьской площади.

На время проведения забега в центральной части города с 10:00 и до 12:00 будет закрыто движение транспорта. В настоящее время специалисты комитета по транспорту прорабатывают схемы изменения городских маршрутов на участках запланированных перекрытий.

Отметим, что всю дистанцию эстафеты организаторы разбили на 12 мужских и женских этапов, на которых своё мастерство продемонстрируют легкоатлеты, велогонщики, конькобежцы на роликовых коньках и лыжники, которые будут двигаться на лыжероллерах. Планируется, что в общей сложности на старт выйдут около 130 команд.

Отметим, что в прошлые годы в эстафете принимали участие гребцы на вёсельных шлюпках, которые состязались на акватории Городского пруда. Однако в этом году из-за низкого уровня воды в водоёме от этих состязаний было решено отказаться.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в начале сентября центр Екатеринбурга перекрывали из-за другого масштабного спортивного мероприятия — Кросса нации-2017. В том забеге приняли участие почти 48 тысяч человек. В прошлом году в эстафете «Вечерний Екатеринбург» приняли участие 1,5 тысячи уральцев.