В России введут новый утилизационный сбор для предприятий

С 2005 по 2015 год объём образования отходов производства и потребления в России вырос более чем на 85%. Фото: Александр Зайцев

Минпромторг начал разработку законопроекта о введении утилизационного сбора для предприятий. Он может вступить в силу в 2018 году,сообщает «Российская газета».

По данным Росстата, с 2005 по 2015 год объём образования отходов производства и потребления в России вырос более чем на 85% - в частности, с 3035,5 до 5060,2 млн тонн. Это и послужило причиной необходимости введения подобного сбора. Он коснётся отечественных машиностроительных предприятий и импортёров продукции из данной сферы. Собранные деньги сойдут на организацию вторичной переработки отходов.