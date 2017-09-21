Общество 21 сентября 2017, 16:04

В Екатеринбурге выбран подрядчик, который подготовит площадку под «Эрмитаж-Урал»

В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который подготовит территорию под строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». По данным портала госзакупок начальная цена контракта составила более 23 миллионов рублей.

По итогам аукционна подрядчиком выбрана компания «Вирра», которая предложила выполнить работы по демонтажу зданий и подготовке территории строительства объекта за 21,6 млн рублей.

Отметим, что вторым претендентом на выполнение работ стал «Гражданстройпроект», который попросил на 100 тысяч рублей больше.

Как сообщается в документе закупки, для строительства объекта будут снесены здания по адресам ул. Вайнера, 11 и ул. Вайнера, 16. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (21 сентября)

Новичка тренер «Урала» присмотрел на одном из летних американских турниров. Автор фото неизвестен
Из Миннесоты привезли первого «настоящего» свердловского легионера

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг