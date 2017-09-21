В Екатеринбурге выбран подрядчик, который подготовит площадку под «Эрмитаж-Урал»

В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который подготовит территорию под строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». По данным портала госзакупок начальная цена контракта составила более 23 миллионов рублей.

По итогам аукционна подрядчиком выбрана компания «Вирра», которая предложила выполнить работы по демонтажу зданий и подготовке территории строительства объекта за 21,6 млн рублей.

Отметим, что вторым претендентом на выполнение работ стал «Гражданстройпроект», который попросил на 100 тысяч рублей больше.

Как сообщается в документе закупки, для строительства объекта будут снесены здания по адресам ул. Вайнера, 11 и ул. Вайнера, 16.