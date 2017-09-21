Земства 21 сентября 2017, 16:24

Комиссия по топонимике дала имя екатеринбургскому парку

«Парк имени Агафонова»

Через два года микрорайон отметит 100-летний юбилей. Фото: пресс-служба администрации Ленинского района

Комиссия по топонимике утвердила название для парка в посёлке «Совхозный» в Ленинском районе Екатеринбурга. Через два года микрорайон отметит 100-летний юбилей.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленинского района, лесной зоне возле ДК «Совхозный» было принято решение присвоить имя Владислава Агафонова. Теперь официальное название лесного массива: «Парк имени Агафонова». История микрорайона тесно связана с этим именем. В 1962 году Владислав Агафонов был избран главой посёлка Совхозный.

Отмечается, что в парке проходят все массовые поселковые праздники. Глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко назвал благоустройство данной территории одной из приоритетных задач в рамках подготовки к празднованию 100-летия посёлка, празднование которого состоится через два года.

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