Общество 21 сентября 2017, 16:39

Свердловчанам рассылают электронные "письма счастья" от мошенников

мошенники, электронные письма

Тексты в письмах немного отличаются, но все утверждают о переводе или поступлении определённой суммы. На какой счёт и от кого - не ясно

На электронные почты свердловчан стали приходить подозрительные электронные письма с немецких доменов-мошенников. Зачастую текст гласит, что поступила оплата определённой суммы, но ни счета, ни номера, ни отправители не указаны.

Также в письма добавлены активные кнопки, которые предлагают "Заказать вывод" или "Подтвердить перевод" - это обманный ход мошенников. Рекомендуем по ссылкам не переходить и не вводить свои личные данные, банковские реквизиты и другую личную информацию. Отправителями значатся пользователи ***@t-online.de, где вместо ** представлены разные имена, фамилии, цифры. В Сети информации о данных почтовых ящиках нет, а интернет-ресурс t-online.de является сайтом одного из немецких СМИ.

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Областная газета Свердловской области

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