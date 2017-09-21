Культура 21 сентября 2017, 17:11

В Екатеринбурге состоялись уроки инклюзивных танцев

Уроки инклюзивного танца.

Уроки инклюзивных танцев прошли в рамках Дня пенсионера в Свердловской области. Фото: областной департамент информполитики

Мероприятие посетили люди с инвалидностью по зрению и слуху. По сообщению областного департамента информполитики, уроки инклюзивных танцев прошли в рамках Дня пенсионера в Свердловской области.

Сообщается, что целью таких творческих занятий является не только поиск новых возможностей для людей с ОВЗ, но и создание условий для их самореализации.

«Творчество помогает не чувствовать себя инвалидом. Я очень люблю сцену, пишу стихи, читаю, пою, танцую», – признаётся Татьяна Кирьянова, инвалид I группы по зрению и по слуху, которая впервые пришла на урок инклюзивных танцев.

Как рассказал хореограф Андрей Захаров, который не первый год работает с людьми с инвалидностью по зрению, «для меня самого это творческий эксперимент».

Напомним, что вчера в Екатеринбурге состоялся спортивный праздник для пенсионеров

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Областная газета Свердловской области

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