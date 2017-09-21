На Среднем Урале подвели первые итоги конкурса «Народный участковый-2017»

Во второй этап вышли 10 сотрудников полиции. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области подведены итоги голосования на первом этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Во второй этап вышли 10 сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, голосование проводилось на сайте областного полицейского главка с 11 по 20 сентября.

Победителем первого регионального этапа конкурса «Народный участковый-2017» стал Роман Амиров из Верхней Салды, который набрал 485 голосов. На втором месте Татьяна Радчук из Краснотурьинска, за которую проголосовали 405 человек. Замыкает тройку лидеров участковый из Верхней Пышмы Артур Ахматдинов, набравший 310 голосов. Совсем немного не хватило для попадания в тройку Николаю Жаркову из Серова: его навали лучшим 305 проголосовавших. В пятёрку лучших участковых региона с результатом 212 голосов вошёл также Александр Разгильдяев из Туринска. Остальные места в рейтинге распределились следующим образом: Виталий Гибадуллин из Каменка-Уральского (210 голосов), Яна Ситникова из Богдановича (208 голосов), Михаил Мисюров из Новоуральска (197 голосов), Вадим Гладких из Режа (124 голоса) и Андрей Афанасьев из Нижнего Тагила (117 голосов.)

Именно эти 10 участковых примут участие во втором этапе конкурса, который также будет проводиться на сайте Главного управления МВД России по Свердловской области с 7 по 16 октября. Победитель будет представлять Свердловскую область на завершающем, третьем этапе состязания, который пройдёт на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.