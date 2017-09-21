Свердловчане смогут оплачивать штрафы ГИБДД через соцсеть «Одноклассники»

Приложение будет уведомлять пользователя о новых штрафах. Фото: официальная страница компании в "Одноклассники"

Соцсеть «Одноклассники» запустила специальное приложение, с помощью которого можно будет проверять и оплачивать штрафы ГИБДД. Об этом сообщается на официальной странице компании.

При входе автовладельцам понадобится единоразово ввести номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля. Для удобства приложение будет присылать уведомления о новых штрафах в личные сообщения, чтобы пользователь не забыл вовремя их оплатить — а сделать это он сможет с помощью «привязанной» к аккаунту банковской карты.

Приложение доступно с мобильной версии «Одноклассников», версии для десктопа и через приложения для операционных систем iOS и Android. Оценить его можно по ссылке https://www.ok.ru/app/fines.