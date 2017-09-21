В Екатеринбурге более 3 тысяч человек посетили ежегодный Фестиваль современной еврейской культуры

В Екатеринбурге прошёл уникальный для уральского региона социально-культурный проект. Фото: пресс-центр группы компаний «Ньютон».

В Екатеринбурге прошёл уникальный для уральского региона социально-культурный проект. Как сообщает пресс-центр группы компаний «Ньютон», за время фестиваля, его посетили примерно 3 тысяч человек.

Гости мероприятия ознакомились с культурой еврейского народа 21 века. В рамках мероприятия прошли концертные программы, фото и изобразительные выставки, спектакли, лекции, кинопросмотры и литературные чтения.

Также жители города посетили многочисленные мастер-классы, на которых узнали как приготовить традиционные еврейские блюда, познакомились с особенностями еврейского прикладного и художественного творчества.

«Идея Фестиваля направлена на развитие принципов взаимопонимания и взаимного уважения ценностей народов современного российского сообщества», — рассказала директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина. Ещё она отметила, что в этом году все площадки были заполнены, а гости принимали активное участие во всех предложенных событиях.

Отмечается, что в будущем Фестиваль современной еврейской культуры продолжит занимать заметное место в культурной жизни Екатеринбурга.

Напомним, что на той неделе в Екатеринбурге стартовал второй Фестиваль современной еврейской культуры.