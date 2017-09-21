В Екатеринбурге МЧС применило альпинистское снаряжение, чтобы спасти ребёнка с козырька балкона

Ребёнок находился дома один и самостоятельно вылез на козырёк. Фото: Павел Ворожцов

Накануне в региональное МЧС поступило сообщение о том, что в доме на улице Космонавтов на козырьке балкона четвёртого этажа сидит маленький ребёнок. Спасатели немедленно выехали на место.

Оценив ситуацию, сотрудники МЧС приняли решение проводить спасательную операцию с помощью альпинистского снаряжения. Одному из них пришлось проникнуть на чердак и по верёвке спуститься к ребёнку, двое других страховали его у дома и на четвёртом этаже. Также внизу при помощи прохожих было растянуто одеяло. Операция завершилась благополучно.

Как сообщила ГУ МЧС России, пятилетний ребёнок находился дома один. Выйдя на балкон пятого этажа, он открыл окно, перелез через перила и таким образом оказался на козырьке нижнего балкона. Сейчас сотрудники полиции проводят расследование по данному инциденту.