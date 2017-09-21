Под Екатеринбургом построят логистический центр стоимостью 1,8 млрд рублей

Строительство крупного логистического комплекса класса «А» планируется завершить к 2019 году. Фото: Павел Ворожцов

Строительство крупного логистического комплекса класса «А» планируется завершить к 2019 году. По данным сайта корпорации развития Среднего Урала, сегодня был реализован участок площадью 10 гектаров, который находится на южной границе Екатеринбурга в черте Сысертского городского округа.

Сообщается, что земельный участок приобрела «Екатеринбургская градостроительная компания», входящая в холдинг «ПромСпецСтрой». В свою очередь, инвестор, на приобретённой местности планирует построить логистический комплекс площадью 45 тыс. кв. метров. На создание объекта будет потрачено 1,8 млрд рублей. Отмечается, что реализация проекта позволит создать 250 рабочих мест.

«Мы очень довольны сделкой. Проект наконец-то получил площадку, которую мы долго искали. Близость к Екатеринбургу, крупнейшим автомобильным дорогам и наличие железнодорожной станции – это ключевые условия, необходимые для реализации нашего проекта», — рассказал заместитель директора ООО «ПромСпецСтрой» Александр Широченко.