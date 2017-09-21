Владимир Путин посетил офис «Яндекса»

Владими Путину показали действующий прототип беспилотного автомобиля. Фото: сайт Кремля

Президент РФ побывал в офисе отечественной IT-компании «Яндекс», которой уже в субботу исполнится 20 лет. По данным сайта Кремля, Владимир Путин ознакомился с основными направлениями работы компании.

Отмечается, что Президента РФ сопровождал генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож. К визиту Владимира Путина также подготовились гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин и финансовый директор компании Грегори Абовски. Они рассказали, что в компании работают примерно 7 тысяч человек, большинство сотрудников молодые специалисты, выпускники ведущих российских вузов.

В ходе своего посещения Президент РФ ознакомился с основными направлениями работы компании. Владимиру Путину рассказали о работе системы «Яндекс.Поиск».

Также ему показали одну из новых разработок — «Алису», которая будет запущена 10 октября. Это голосовой помощник, в программу которого заложены сведения как о погоде, так и маршрутах по городу. Более того, «Алиса» является прекрасным собеседником, строя диалог не по принципу распознавания ключевых слов. Перед ответом она анализирует большие объёмы информации.

Помимо этого Владимиру Путину показали действующий прототип беспилотного автомобиля, его управление осуществляется благодаря созданному в «Яндексе» программному обеспечению.