Общество 21 сентября 2017, 19:57

Из офиса «Яндекса» эвакуируют сотрудников

Автомобиль "Яндекс".

Всего пару часов назад Владимир Путин посетил офис IT-компании «Яндекс». Фото: сайт Кремля

Из офиса «Яндекса» эвакуируют сотрудников. Как сообщает «Интерфакс», достоверный источник сообщил агентству, что причиной эвакуации стал анонимный звонок о заложенной в здании бомбе.

Сообщается, что в офисном комплексе сработала пожарная сигнализация, после чего сотрудники покинули помещения. Очевидец рассказал, что всех попросили покинуть здание и даже внутренний двор. Однако работа не была приостановлена, сотрудники, привыкшие работать удалённо, разошлись по ближайшим кафе, где и продолжили свою деятельность.

К офису компании подъёхали машины МЧС.

Напомним, что всего пару часов назад Владимир Путин посетил офис IT-компании «Яндекс»

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (21 сентября)

Новичка тренер «Урала» присмотрел на одном из летних американских турниров. Автор фото неизвестен
Из Миннесоты привезли первого «настоящего» свердловского легионера

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг