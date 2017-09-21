Всего пару часов назад Владимир Путин посетил офис IT-компании «Яндекс». Фото: сайт Кремля

Из офиса «Яндекса» эвакуируют сотрудников. Как сообщает «Интерфакс», достоверный источник сообщил агентству, что причиной эвакуации стал анонимный звонок о заложенной в здании бомбе.

Сообщается, что в офисном комплексе сработала пожарная сигнализация, после чего сотрудники покинули помещения. Очевидец рассказал, что всех попросили покинуть здание и даже внутренний двор. Однако работа не была приостановлена, сотрудники, привыкшие работать удалённо, разошлись по ближайшим кафе, где и продолжили свою деятельность.

К офису компании подъёхали машины МЧС.

Напомним, что всего пару часов назад Владимир Путин посетил офис IT-компании «Яндекс».