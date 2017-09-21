Культура 21 сентября 2017, 22:45

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинули на "Оскар" от России

Российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» картину «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера ленты Александра Роднянского.

Заседание комитета прошло под председательством режиссёра Владимира Меньшова. В нём принимали участие также режиссеры Владимир Котт, Алексей Учитель, продюсер Сергей Сельянов и другие.

По некоторым данным претендентами от России были ещё несколько картин: "Аритмия" (реж.Борис Хлебников), "Матильда" (Алексей Учитель), "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" (Александр Хант).

Напомним, что ранее "Нелюбовь" получил Приз жюри 70-го Каннского международного кинофестиваля. В 2015 году фильм Звягинцева "Левиафан" был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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Областная газета Свердловской области

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