В России прожиточный минимум во II квартале превысил 10 тысяч рублей

В России прожиточный минимум во II квартале достиг 10 тыс. 323 руб., что на 4,2% больше, чем в I квартале 2017 года. Размер установлен постановлением Правительства РФ.

Согласно документу, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена на уровне 11 тыс. 163 рубля (+4,3% к I кварталу), для пенсионеров – 8 тыс. 506 рублей (+4%), для детей – 10 тыс. 160 рублей (+4,1%).

Отметим, прожиточный минимум на одного россиянина рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен и их индекса. Квартальный прожиточный минимум необходим для мониторинга уровня жизни населения, а также при предоставлении государственной социальной помощи.