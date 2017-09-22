Mitsubishi отзывает на ремонт в России 89,4 тысячи кроссоверов

В России на ремонт отзывают 89 тыс. 406 кроссоверов Mitsubishi ASX. Причиной послужило возможное попадание воды с лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с с июля 2010 года по январь 2016 года с VIN-кодами согласно приложению.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев Mitsubishi ASX, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. Ремонт будет бесплатным для владельцев.

- Попадание влаги на внутренние элементы мотора стеклоочистителя может вызвать их коррозию, в результате чего в худшем случае это может стать причиной неисправности мотора стекоочистителя. На автомобилях спецалисты проверят и при необходимости заменят мотор переднего стеклоочистителя, - рассказали в пресс-службе Росстандарта.