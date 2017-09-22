"Лаборатория Касперского" обнаружила новый вирус, который крадёт данные банковских карт. Фото: Алексей Кунилов

"Лаборатория Касперского" обнаружила новый вирус на мобильных устройствах на операционной системе Android, который способен украсть данные банковских карт с помощью функций для людей с ограниченными возможностями. Об этом говорится на сайте компании.

Количество атак нового вируса Svpeng пока невелико: большинство из них пришлись на Россию (29%), Германию (27%), Турцию (15%), Польшу (6%) и Францию (3%).

"При этом Svpeng не работает на устройствах с русским языком интерфейса. Такую тактику часто используют российские киберпреступники, которые стараются избежать проблем с законом после запуска зловредов", - отмечается в сообщении компании.

Установлено, что вирус распространяется под видом Flash-плеера , который после активации запрашивает права доступа к функциям для людей с ограниченными возможностями. Затем троян получает возможность самостоятельно делать скриншоты экрана, в том числе во время использования банковских приложений, данные отправляются мошенникам.

Кроме того вирус Svpeng способен блокировать попытки отключить его администраторские привилегии, поэтому программу сложно удалить. Специалисты отмечают, что троян может красть данные даже на полностью обновлённых устройствах с последней версией ОС Android.