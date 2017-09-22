Скончалась самая богатая женщина в мире - наследница L'Oreal. Фото: агентство France-Presse

Во Франции умерла самая богатая женщина в мире по версии Forbes, наследница косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Она скончалась в возрасте 94 лет, пишет ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse, которое приводит заявление дочери покойной.

Наследницей компании осталась единственная дочь Лилиан Беттанкур - Франсуаза Беттанкур Мейерс.

"Лилиан Беттанкур умерла в ночь на четверг у себя дома. 21 октября ей исполнилось бы 95 лет. Моя мать ушла из жизни мирно", - сообщила Франсуаза Беттанкур Мейерс.

Лилиан Беттанкур была единственной дочерью основателя компании L'Oreal Эжена Шюллера, который открыл своё дело в 1909 году. Она родилась в Париже в 1922 году. В течение нескольких лет журнал Forbes включал её в список самых богатых людей мира: в списке миллиардеров она занимала 14-е место, её личный капитал оценивается в $44,7 млрд долларов США. Известно, что она основала фонд Fondation Bettencourt Schueller для поддержки развития медицинских, культурных и гуманитарных проектов.