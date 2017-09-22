Во Всемирный день отказа от автомобиля Екатеринбург встал в 6-балльную пробку

Всемирной акции уральцы предпочли комфорт. Погода не располагает к прогулкам - за последние сутки в области заметно похолодало. Фото: скриншот сервиса "Яндекс.карты"

Несмотря на объявленный "Всемирный день отказа от автомобиля", Екатеринбургские автомобилисты стоят в пробках. Как сообщает сервис "Яндекс.Карты", движение утром в городе оценивается на 6 баллов.

Затруднена дорожная ситуация на кольце в сторону города около ТРК "Комсомолл" - по Сибирскому тракту, Егоршинскому подходу и кольцу, уходящему на "Калину", средняя скорость около 5 км/ч. По традиции стоит и Высоцкого-Малышева от заправочной станции "Газпром нефть" до улицы Мира - там водители двигаются со скоростью 3 км/ч.

Также затруднено движение по Малышева от Центрального стадиона до улицы 8-е марта.Серьёзная пробка образовалась на улице Восточной в сторону центра практически от пересечения с улицей Челюскинцев и до самого перекрётска с Малышева. Сервис сообщает о ДТП в правом ряду по ходу движения. Придётся постоять и на Московской-Челюскинцев до Макаровского моста.