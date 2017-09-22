На Земле наступил день осеннего равноденствия

Продолжительность дня и ночи 22 сентября будет одинаковой во всех уголках нашей планеты и равна 12 часам. Фото: Московский планетарий

На Земле сегодня, 22 сентября, наступил день осеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи одинакова во всех уголках нашей планеты и равна 12 часам. В северном полушарии начинается астрономическая осень, в южном - весна, сообщает Московский планетарий.

Солнце пересечёт небесный экватор и перейдёт из северного полушария небесной сферы в южное в 23:03 по московскому в времени, в 1:03 - по уральскому. После дня осеннего равноденствия ночи на Среднем Урале станут длиннее, а световые дни - короче.

На Руси день осеннего равноденствия всегда считался праздником и отмечался народными гуляньями. Вечером между оконными рамами вставлялись рябиновые кисти с листьями. Считалось, что, когда Солнце начнёт слабеть, рябина будет охранять дом от тёмных сил. Кроме того, в этот день обычно начиналась вторая половина бабьего лета. Согласно народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень.

Между тем синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о заморозках, мокром снеге и северном ветре в конце нынешней недели.